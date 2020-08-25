محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ هادي بن جابر علي آل مبيعه، أحد أعيان قرى الأهمال بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، بعد أزمة صحية مفاجئة لَم تمهله طويلاً. والفقيد له مبادرات مجتمعية عدة ومساهمات خيرية وإنسانية ومشاركات وطنية واسعة. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". الموت يغيّب "هادي آل مبيعه" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25 انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ هادي بن جابر علي آل مبيعه، أحد أعيان قرى الأهمال بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، بعد أزمة صحية مفاجئة لَم تمهله طويلاً. والفقيد له مبادرات مجتمعية عدة ومساهمات خيرية وإنسانية ومشاركات وطنية واسعة. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 12:01 AM انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ هادي بن جابر علي آل مبيعه، أحد أعيان قرى الأهمال بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، بعد أزمة صحية مفاجئة لَم تمهله طويلاً. والفقيد له مبادرات مجتمعية عدة ومساهمات خيرية وإنسانية ومشاركات وطنية واسعة. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إنا لله وإنا إليه راجعون". ، الموت يغيّب "هادي آل مبيعه" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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