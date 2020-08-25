، "أمانة جدة" تغلق 149 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة خلال 72 ساعة ،

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أغلقت أمانة محافظة جدة 149 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ72 ساعة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المحال متنوعة الأنشطة، وخالفت الأنظمة والتعليمات البلدية، بينها 15 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.
وأضاف "الزهراني" بأنه تم تكليف البلديات الفرعية بالتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة، وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم بالتبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
"أمانة جدة" تغلق 149 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة خلال 72 ساعةعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-08-24
أغلقت أمانة محافظة جدة 149 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ72 ساعة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المحال متنوعة الأنشطة، وخالفت الأنظمة والتعليمات البلدية، بينها 15 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.
وأضاف "الزهراني" بأنه تم تكليف البلديات الفرعية بالتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة، وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم بالتبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
11:46 PM
بعد رصد عدم تقيُّدها بالبروتوكولات الوقائية
أغلقت أمانة محافظة جدة 149 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة والتعليمات البلدية خلال الـ72 ساعة الماضية.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن المحال متنوعة الأنشطة، وخالفت الأنظمة والتعليمات البلدية، بينها 15 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها نظامًا.
وأضاف "الزهراني" بأنه تم تكليف البلديات الفرعية بالتأكد من التزام المحال التجارية بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مبينًا أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة، وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم بالتبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
، "أمانة جدة" تغلق 149 محلاً تجاريًّا مخالفًا للأنظمة خلال 72 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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