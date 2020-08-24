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مكيفات السبيلت توفر 35% من استهلاك الكهرباء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن مكيفات السبيلت توفر 35% من الاستهلاك، موضحةً أن فرق التوفير يصل إلى 1580 ريالًا سنويًّا مقارنة بمكيفات الشباك للظروف نفسها.
وبين المركز في تغريدة له عبر تويتر، أنه تمت المقارنة بين 5 مكيفات سبيلت ذات مستوى الكفاءة “ب” بعدد وحدات 18 ألف وحدة تبريد ومعامل كفاءة 15.2 EER يقدر استهلاكها السنوي بـ2880 ريالًا.
وتحتوي بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات على عدة معلومات مهمة للمستهلك؛ منها شعار الهيئة الجديد، ورمز الاستجابة السريع “QR” “الباركود”، وعدد نجوم الكفاءة، ومعلومات عن الطراز والموديل والشركة الصانعة، والاستهلاك السنوي التقريبي من الطاقة الكهربائية، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.
وتهدف بطاقة كفاءة الطاقة إلى إثراء معرفة المستهلك، وتزويده بالمعلومة الفنية للأجهزة التي يرغب في شرائها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وكفاءتها في الاستهلاك.
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