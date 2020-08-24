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النائب العام الكويتي يرفض تظلمات المشاهير
برروا أن مصادر أموالهم مشروعة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قالت مصادر: إن النائب العام الكويتي رفض التظلمات كافة التي تقدّم بها مشاهير السوشيال ميديا، مشيرة إلى غالبية من صدرت قرارات بالتحفظ على أموالهم تظلموا من القرار.
وأكدت المصادر، بحسب الرأي الكويتية، أن المتظلمين برروا أن مصادر أموالهم مشروعة وأن قرار الحجز سبب لهم أضرارًا جسيمة، لكن تم رفض التظلمات.
وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قد أصدر قرارًا بالتحفظ على أموال وحسابات وعقارات عبدالله الجاسر (عبودكا) وسندس القطان على خلفية التحقيق في قضايا تتعلق بشبهات غسل أموال.
وأفادت المصادر بأن بنك الكويت المركزي طلب من جميع البنوك العاملة بناء لطلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على حسابات المتهمين وحسابات الودائع وأي أموال أو أوراق مالية أخرى مودعة بهذه الحسابات أو بصناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلًا مع تجميد هذه الأموال.
كما طلب المركزي من البنوك منع المتهمين أو من يوكلونهم أو من ينوب عنهم، أو من يمثلهم من التصرف في الحسابات أو إدارتها، على ذمة القضية المتهمين فيها ولحين الفصل في الدعوى الجزائية ضدهم.
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