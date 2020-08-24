طقس الغد غير مستقر والدمام تسجل 45 مئوية

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الثلاثاء.

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وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى الباحة، كما توقعت نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

درجات الحرارة:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد فمن المتوقع أن تسجل كل من الدمام والإحساء وحفر الباطن 45 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل أبها أقل درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

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