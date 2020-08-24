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النمر يحذر من ارتفاع الدهون الثلاثية: أضراره كارثية
يجب أن يكون مستواها أقل من 150 ملغ/ مل
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من إهمال ارتفاع الدهون الثلاثية؛ حيث إن ارتفاعها يزيد من نسبة حدوث ضيق شرايين القلب.
وأكد النمر في تغريدة له عبر تويتر: لا تُهمِل ارتفاع الدهون الثلاثية، فارتفاعها يزيد من نسبة حدوث ضيق شرايين القلب، وإذا زادت عن 800 ملغ/ مل فمن الممكن أن تسبب التهاب البنكرياس الحاد أو انسداد أحد شرايين الشبكية في العين.
وتابع النمر أن المستوى الطبيعي للدهون الثلاثية يكون أقل من 150 ملغ/ مل.
الدهون الثلاثية هي مادة دهنية مكونة من 3 أحماض يرتبط بكلٍّ منها جزيء الكولسترول، ويتم الحصول عليها من الغذاء أو يتم تركيبها في الكبد، وينقلها الدم إلى جميع الخلايا في الجسم حتى يتم استخدامها كمصدر للطاقة، في حين يتم الاحتفاظ بالفائض في الجسم.
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