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شكرا لقرائتكم مقتطفات من أشعار خلف بن هذال بعد أحدث ظهور له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مقتطفات من أشعار خلف بن هذال بعد أحدث ظهور له
معروف بكلماته التي تثير الشجن والمشاعر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل مواطنون مع أحدث ظهور للشاعر خلف بن هذال، من خلال فيديو وثق ظهور حديث له وهو يجلس مع بعض أقاربه.
وعبر تويتر، تسابق معلقون في نشر مقطفات من قصائد وأشعار خلف بن هزال والتي تثير الشجن والمشاعر، مؤكدين أنه شاعر الوطن الأول وشاعر المناسبات بكل ما تعنيه الكلمة والجملة ولهذا يستحق التكريم ويستحق أن تسطر جميع قصائده التي تعبر عن الوفاء والولاء والحب لهذا الوطن.
خلف بن هذال الحافي الروقي العتيبي يعتبر من أشهر الشعراء على المستوى الخليجي ولُقّب بشاعر الوطن وشاعر الخليج وشاعر الملوك.
وأثناء إقامته في الكويت قام خلف وبتشجيع من بعض أصدقائه بغناء وتسجيل الكثير من قصائده بصوته وألحانه، وكان الفنان سلامة العبدالله يتولى عزف العود، وقد قام الكثير من الفنانين الخليجيين بإعادة غناء بعض أعماله، منهم على سبيل المثال الفنان السعودي راشد الماجد والفنان علي عبدالستار والفنان الكويتي محمد البلوشي.
وتفاعل مواطنون مع هذا الظهور الذي أسعدهم ليسطروا كلمات الحب والاحترام والتقدير للشاعر، متمنين له دوام الصحة.
وضمن الأشعار التي تداولها البعض: “يا نجد جِعل مروّح الغيث يسقيك يعلّ ريّانك ويسقي ظماياك”، وأيضًا: “اصبر على الهجران قدر المستطاع احمل همومي للخلا واشري وأبيع أبيع شي بالجواهر ما يباع بعته رخيص وضاق أمامي كل ذيع”.
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