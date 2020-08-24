- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه تم اليوم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي ستلبي الاحتياجات المستقبلية من الحبوب الرئيسية لمملكتنا الحبيبة.
وأضاف "الفضلي" عبر حسابه على "تويتر": "ستسهم الشركة الوطنية للحبوب بتحقيق الأمن الغذائي في السعودية ضمن رؤية (2030)، إضافة إلى توفير المنتجات الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار بالسعودية؛ الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج، والاستهلاك العالمي، وحركة الشحن التجاري، وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية".
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 11:21 PM
تسهم في تحقيق الأمن الغذائي ضمن "رؤية 2030"
أعلن عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، أنه تم اليوم تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي ستلبي الاحتياجات المستقبلية من الحبوب الرئيسية لمملكتنا الحبيبة.
وأضاف "الفضلي" عبر حسابه على "تويتر": "ستسهم الشركة الوطنية للحبوب بتحقيق الأمن الغذائي في السعودية ضمن رؤية (2030)، إضافة إلى توفير المنتجات الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار بالسعودية؛ الأمر الذي يرتبط بشكل أساسي بمعدلات الإنتاج، والاستهلاك العالمي، وحركة الشحن التجاري، وصافي المخزونات العالمية من السلع الغذائية الأساسية".
، "الفضلي": تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية مع "سالك" و"بحري" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الفضلي": تأسيس الشركة الوطنية للحبوب من خلال شراكة استراتيجية مع "سالك" و"بحري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.