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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف
وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 10:39 PM
صدر قرار الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف
وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.
، "الحجيلي" مشرفًا على أعمال لجان التعديات في تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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