الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب بالمملكة العربية السعودية 2020م

أتاحت المملكة العربية السعودية للمواطنين خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا برقم الحساب أو برقم العداد أو برقم الحساب القديم من خلال خدمة حاسبتى، وذلك فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصًا على انجاز مهامهم ومنعًا للتزاحم بين المواطنين، فأصبح الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أمرًا سهلاً للغاية عما كان عليه الوضع من قبل.

وحددت الشركة العربية للكهرباء بالمملكة العربية السعودية رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد تسهيلاً على المواطنين لمعرفة القيمة الشهرية لفاتورة الكهرباء ومتابعة كل ما يخص المواطن من استهلاكه الشهرى والعديد من الخدمات المختلفة من خلال الموقع الالكترونى برقم الحساب أو رقم العداد الخاص به.

فاستعلام المواطنين عن فاتورة الكهرباء الكترونيًا لم تمكنه من الذهاب إلى الشركة لمعرفة قيمة فاتورته أو الاستعلام عن اشتراكه الشهرى أو الاستفسار عن أى شئ يريد معرفته، والمستفيد من هذه الخدمة كلاً من الشركة العربية للكهرباء من خلال حماية الموظفين من الاحتكاك والاختلاط بالمواطنين، وأيضًا المواطن لتوفير وقته وجهده فى الذهاب إلى الشركة لمعرفة فاتورته أو اشتراكه الشهرى ، وقد قامت الشركة بتطوير منظومة الكهرباء وذلك من خلال تغيير العدادات القديمة بالعدادات الذكية مع توفير كافة الخدمات الالكترونية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة

يمكن للمواطن السعودى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال موقع الكترونى وفرته الشركة للمنتفعين تسهيلاً لهم فى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء والاستفسار عن كل ما يحتاجونه من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية من خلال رقم الحساب أو رقم العداد، وقد وفرت لهم رقم للطوارئ ( 933 ) للشكاوى والاستفسار.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء