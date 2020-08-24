شكرا لمتابعة خبر عن «التقاعد» توضح تفاصيل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن تفاصيل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. كشفت المؤسسة العامة للتقاعد عن تفاصيل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أن أنظمة التقاعد تمتد لتشمل المواطنين العاملين في الأجهزة الحكومية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مايعرف بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لتوفير المزيد من الطمانينة وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية لهم. Advertisements ويُسهم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية في تأمين التغطية التأمينية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي. ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:هنا

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