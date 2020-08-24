شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة ترك الأطفال تحت العاشرة دون مرافق في المركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور عن عقوبة ترك الأطفال تحت العاشرة دون مرافق راشد في المركبة.

وأوضحت إدارة المرور أن ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق يعتبر مخالفة مرورية.

وأشارت إدارة المرور إلى أن فرض غرامة مالية على مرتكبيها تتراوح ما بين 300 ريال إلى 500 ريال.

وقامت إدارة المرور بإرفاق منشور التحذير وأعلاه عبارة " أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم دون مرافق ".