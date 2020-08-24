«الاتصالات» تكشف عن أفضل الممارسات التقنية في العمل والتعليم عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للاطلاع على دليل أفضل الممارسات التقنية لتعزيز تجربة العمل والتعليم عن بُعد. دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للاطلاع على دليل أفضل الممارسات التقنية لتعزيز تجربة العمل والتعليم عن بُعد. وأشارت هيئة الاتصالات إلى أفضل الممارسات التقنية التوعوية في العمل والتعليم عن بُعد لمساعدة المستخدمين في تحولهم للتقنية بهدف خلق تجربة رقمية مميزة. ولمعرفة المزيد من التفاصيل يرجى الدخول على الرابط التالي :https://attaa.sa/pages/view/8

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