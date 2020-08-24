شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة ضبط أجهزة كمبيوتر مٌقلدة والقبض على عمالة مخالفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

نجحت الفرق الأمنية المشتركة بشرطة الرياض بالتعاون مع وزارة التجارة، اليوم الأثنين، في ضبط عدد من المخالفات جراء شن حملة رقابية على محال الكمبيوتر للتأكد من التزامهم بالنظام.

وتم ضبط عدد من الأجهزة المُقلدة ومصادرتها بالإضافة إلى ضبط عمالة مخالفة للأنظمة.

وقالت الوزارة إنه تم إيقاع العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.