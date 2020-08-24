شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موجة غبار متوسطة تغطي الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت الجهة الشرقية من الرياض، اليوم الأثنين، موجة غبار ما بين متوسطة إلى كثيفة.

ووثق قائد مركبة طريق المطار الذي ظهر فيه موجة الغبار التي سيطرت على الأجواء.

وتشهد عدد من مناطق المملكة مؤخرًا اضطرابًا في حالة الطقس مابين الأتربة والرياح وهطول الأمطار.