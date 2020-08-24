شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موجة غبار متوسطة تغطي الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت الجهة الشرقية من الرياض، اليوم الأثنين، موجة غبار ما بين متوسطة إلى كثيفة.
ووثق قائد مركبة طريق المطار الذي ظهر فيه موجة الغبار التي سيطرت على الأجواء.
وتشهد عدد من مناطق المملكة مؤخرًا اضطرابًا في حالة الطقس مابين الأتربة والرياح وهطول الأمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. موجة غبار متوسطة تغطي الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.