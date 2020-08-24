جيش المملكة السيبراني يتصدى لـ 250 ألف هجمة في 24 ساعة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تصدى المركز الوطني لتقنيات الأمن المعلوماتي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الأثنين، لـ 250 ألف هجمة سيبرانية. تصدى المركز الوطني لتقنيات الأمن المعلوماتي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اليوم الأثنين، لـ 250 ألف هجمة سيبرانية. وقال مدير المركز الدكتور باسل العمير، إن المركز مسؤول عن عمليات الابتكار والبحث والتطوير لأمن المعلومات. ولفت إلى تحقيق المملكة المركز الـ 15 على مستوى العالم على مدار اليوم في أعداد الهجمات التي تم رصدها.

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