المسعف «العنبر» يتعرَّض للدهس ويواصل الخدمة الإسعافية لمصابين

خلال عمله الميداني بالدلم..
قدم المسعف فهد العنبر، أحد أبطال الميدان بمركز إسعاف الدلم عملًا بطوليًا بعد أن تعرض لحالة دهس أثناء أدائه واجب تقديم العمل الإسعافي؛ حيث استمر في تقديم الخدمة الإسعافية ونقل الحالات للمستشفى.
وأوضح حساب هيئة الهلال الأحمر السعودي بموقع «تويتر»، أن المسعف فهد العنبر بحالة صحية جيدة ، وتلقى اتصالًا من الدكتور محمد بن عبدالله القاسم رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي للاطمئنان على حالته الصحية.
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