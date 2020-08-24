بلدية القريات تحدِّد موقف المباني التي تعترض شوارع الحميدية

قال رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري، إنه سيُنسق مع الجهات المختصة لبدء إزالة جميع المباني التي تعترض الشوارع وجميع المباني التي نزعت ملكياتها من أصحابها؛ في حي الحميدية، وعدم التهاون في ذلك وتطبيق الأنظمة دون استثناء، موجهًا بحصر جميع المباني الآيلة للسقوط، وكذلك سكن العمالة في حي الحميدية، كبداية العمل، ومن ثم البدء بالأحياء الأخرى.

وبحث رئيس بلدية القريات بحضور عدد من رؤساء ومديري الإدارات والأقسام بالبلدية، بحث عددًا من الموضوعات البلدية والخدمية؛ حيث نوقشت المباني المهجورة في حي الحميدية والمباني التي تعترض الشوارع والمباني المنزوعة التي تنعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة وبحث سبل اتخاذ الإجراءات الرادعة وعدم التراخي في تطبيق الأنظمة والتعليمات.

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وفي نهاية الاجتماع أكد للجميع أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، مشددًا على مراقبي البلدية ضرورة القيام بجولات ميدانية مستمرة ومكثفة، مؤكدًا توجيهات وحرص أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائبه، ومتابعة محافظ القريات عبدالله الجاسر وبحرص وإشراف مباشر من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.

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