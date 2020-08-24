«أبشر» تجدِّد التذكير بطريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونيًا

من خلال حساب المستفيد عبر المنصة..
جددت منصة «أبشر» التذكير بإمكانية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، إلكترونيًا من خلال حساب المستخدم عبر المنصة، وقال الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر» إنه يمكن الإبلاغ عن (شهادة الميلاد، سجل الأسرة، شهادة الوفاة، بطاقة الهوية) عبر الحساب بالمستخدم على المنصة.
وأكدت «أبشر»، في وقت سابق، أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق منصتها من خلال الدخول بحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم الضغط على «خدمات» واختيار «الأحوال المدنية» ثم اختيار «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة».
وأشارت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي إلى أنه بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، يمكن حجز موعد لاستخراج بدل فاقد من خلال «خدمة طلب وثيقة بدل فاقد».
اقرأ أيضًا:
بـ5 خطوات إلكترونية.. طريق الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عبر أبشر
كانت هذه تفاصيل خبر «أبشر» تجدِّد التذكير بطريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.