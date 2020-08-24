«أبشر» تجدِّد التذكير بطريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة إلكترونيًا

جددت منصة «أبشر» التذكير بإمكانية الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، إلكترونيًا من خلال حساب المستخدم عبر المنصة، وقال الحساب الرسمي لمنصة «أبشر» عبر موقع «تويتر» إنه يمكن الإبلاغ عن (شهادة الميلاد، سجل الأسرة، شهادة الوفاة، بطاقة الهوية) عبر الحساب بالمستخدم على المنصة.

وأكدت «أبشر»، في وقت سابق، أنه يمكن الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق منصتها من خلال الدخول بحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم الضغط على «خدمات» واختيار «الأحوال المدنية» ثم اختيار «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة».

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وأشارت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي إلى أنه بعد تنفيذ خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، يمكن حجز موعد لاستخراج بدل فاقد من خلال «خدمة طلب وثيقة بدل فاقد».

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