بالفيديو.. المرور يتفاعل مع مواطن وثَّق تجاوز شاحنات بجازان

تفاعل المرور السعودي، مع مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وثق فيه أحد المواطنين، تجاوز عدد من الشاحنات لمساراتها على طريق هروب- صبيا بمنطقة جازان.

ونشر الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر» تغريدة قال فيها: «نشكر اهتمامكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة، وسيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور».

وأوقف المرور 4 شاحنات مخالفة؛ حيث نشر صورًا لها مرفقة بالتغريدة.

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