لأول مرة بالمملكة.. سعوديات يشاركن في بطولة الدرجات الهوائية

توجت المتسابقة أحلام ناصر الزيد بطلة المملكة للدراجات الهوائية للإناث، التي أقيمت في مدينة أبها بمنطقة عسير، لمسافة 13 كلم بمشاركة 10 متسابقات من أنحاء المملكة، بإشراف الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية، كأول بطولة من هذا النوع تشارك فيها المرأة السعودية بشكل رسمي.

وقطعت الزيد مسافة السباق في 22:18 دقيقة، في بطولة تُعد الأولى لسباق الفردي ضد الساعة، الذي تشارك فيه السيدات في السعودية، وعبرت الزيد عبر حسابها في «تويتر» بقولها: «حلم يتحقق! والفوز بلقب بطلة المملكة كان حلمي منذ بداياتي في رياضة الدراجات الهوائية، والفخر الأكثر أن أكون أول حاملة للقب في تاريخ الرياضة في المملكة».

وسبق أن حققت الزيد المركز الأول بين السعوديات في السباق المفتوح الذي أقيم في جامعة الأميرة نورة بالرياض والمركز الثالث بشكل عام، كما حصلت على المركز الثاني من بين السعوديات والخامس بشكل عام في السباق المفتوح بمدينة الخبر، وفقًا للعربية.

وحصلت الزيد- أيضًا- على المركز الأول للبطولة الافتراضية للدراجات الهوائية، وشاركت في سباق الرجل الحديدي، الذي أقيم في البحرين العام الماضي بمسافة 90 كيلومترًا قطعته في أقل من 3 ساعات.

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ونالت المركز الثاني المتسابقة العنود خميس الماجد بزمن قدره 25:39:00 دقيقة، وجاءت آلاء سالم الزهراني ثالثة بزمن وقدره 26:57:00 دقيقة، وفِي المركز الرابع حلت نورة آل الشيخ بزمن وقدره 27:04:00 دقيقة.

وشاركت عواطف القنبيط كأكبر مشاركة في البطولة، وحلت بتول أحمد كأصغر مشاركة، إذ عبرتا عن اعتزازهما بالمشاركة الأولى في البطولة بعد مشاركة فريق Cycling time 2030 النسائي صباح أمس في بطولة بطل المملكة للإناث.

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