أول تعليق من السديري بعد الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لوزير التعليم

أكد أن التكليف يُحمّلنا مسؤولية كبيرة..
رفع نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه، كما قّدّم شكره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته وجهوده في تطوير القطاع الجامعي.
وقال السديري: «إن هذا التكليف يُحمّلنا مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن وقيادته، والعمل على تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته وفق رؤية المملكة 2030، مؤكدا أهمية هذا الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان وإعداده لمستقبل هذا الوطن، ودعم مجالات البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة، وتنافسيتها العالمية».
وأشار السديري إلى أن الدعم السخي الذي يجده التعليم الجامعي ومنسوبوه من قبل القيادة الرشيدة محفّز على العمل لتحقيق التطلعات خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بجهود ومتابعة وزير التعليم لتطوير المنظومة الجامعية، بما ينسجم مع دعم واهتمام القيادة، والمساهمة في مشروع التنمية المستدامة للوطن.
وأكد أن مؤسسات التعليم الجامعي أثبتت كفاءتها وقدرتها على خدمة المجتمع، وتفاعلها المستمر مع احتياجاته، كما أسهمت في استثمار إمكاناتها للتعامل مع الظروف كافة لضمان سير العملية التعليمية، ومن ذلك ما تحقق من منجزات خلال جائحة كورونا، منوهًا بدور قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها في دعم مسيرة الوطن وتنميته، والمساهمة في تحقيق رؤيته الطموحة؛ سائلًا الله له العون والتوفيق لخدمة وطنه وقيادته على أكمل وجه.
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