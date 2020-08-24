حسم 16706 طلبات إلغاء بلاغ و12433 «خروج نهائي» بالرياض

نجحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض (قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل) في إنهاء 16706 طلبات تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، و980 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل و263 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين و12433 طلب خروج نهائي، خلال عام 1441هـ.

وأوضح ذلك فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الذي أشار إلى أن من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل؛ حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأضاف الفرع أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم بينما يحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد لافتا إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة 3 سنوات، باستثناء تجديد الرخص أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات، باستثناء تجديد الرخص.

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