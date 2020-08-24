بالصور.. حريق في محطة محروقات بالأسياح.. وإصابة شخصين

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الأسياح، اليوم الإثنين، حادث وميض لحظي جراء أعمال صيانة لخزانات وقود تابعة لمحطة محروقات تقع بعين ابن فهيد، وقد نتج عن الحادث إصابتان بحروق بسيطة ومتوسطة، تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأسياح العام ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، بأن مركز التحكم والتوجيه بمدني الأسياح تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة 09:47 فتمت مباشرته وإخماد اللهب ومنع امتداده لمواقع أخرى وتنفيذ الجانب الوقائي.

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