فرق الدفاع المدني تتدخل
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الأسياح، اليوم الإثنين، حادث وميض لحظي جراء أعمال صيانة لخزانات وقود تابعة لمحطة محروقات تقع بعين ابن فهيد، وقد نتج عن الحادث إصابتان بحروق بسيطة ومتوسطة، تم نقلهما عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الأسياح العام ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل، بأن مركز التحكم والتوجيه بمدني الأسياح تلقى بلاغًا عن الحادث في الساعة 09:47 فتمت مباشرته وإخماد اللهب ومنع امتداده لمواقع أخرى وتنفيذ الجانب الوقائي.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. الأمن العام يلقي القبض على المتهمين في 6 قضايا كبرى
بالفيديو.. الدفاع المدني يعلِّق على حريق «صناعية الدمام»: التحقيقات جارية
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق في محطة محروقات بالأسياح.. وإصابة شخصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.