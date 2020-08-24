بالفيديو.. متحدث الجوازات يعلن تفاصيل جديدة حول العودة عبر المنافذ البرية

قال المتحدث الرسمي للجوازات السعودية، النقيب ناصر العتيبي، إن فتح المنافذ البرية لاستقبال المواطنين والمواطنات وأفراد أسرهم من غير السعوديين من الدول المجاورة مباشرة، يمثل المرحلة الأولى من جهود إعادة المواطنين إلى المملكة.

وذكر متحدث الجوازات «خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية» أن هناك مرحلة ثانية سيتم الإعلان عنها مستقبلًا، مشيرًا إلى أن المنافذ البرية لاستقبال العائدين تشمل البطحاء والخفجي والرقعي وجسر الملك فهد.

إلى ذلك أتاحت المديرية العامة للجوازات، السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين «أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم» والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

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وأوضحت مديرية الجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم «من غير السعوديين» للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية ثم «خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم، الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات، على ضرورة إحضار شهادة فحص «PCR - لغير السعوديين» بنتيجة سلبية من فيروس كورونا «كوفيد 19» ولا يكون قد مضى عليها أكثر من «48» ساعة.