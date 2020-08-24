الصحة توجِّه 4 نصائح عند ارتفاع حرارة المصاب بكورونا

أهمها أخذ قسط من الراحة..
وجهت وزارة الصحة، 4 نصائح ضرورية، في حالة ارتفاع درجة الحرارة عند المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر» 4 نصائح جاءت كالآتي:
1- أخذ قسط من الراحة.
2- شرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف.
3- تناول خافض الحرارة مثل: (الباراسيتامول).
4- إذا استمرت الحرارة كلم (937) للحصول على التوجيه الصحيح.
وكشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تعافي 2745 شخصًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 282888 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 1175 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى 308654 حالة، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691 حالة.
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