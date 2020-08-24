مدارس نجران تسلم الكتب الدراسية عبر البريد



واصلت المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران تسليم المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442، بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وبدأت مدارس المنطقة لمراحل التعليم الثلاثة بتوزيع المقررات الدراسية، وفق خطة زمنية لتحديد موعد استلام الكتب بالنسبة للطلاب والطالبات بمشاركة الهيئة الإدارية بالمدارس، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

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