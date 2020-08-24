تقنية الأحساء تهيئ 1200 متدرب

وأكد عميد الكلية سعد اليمني، حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على بذل المزيد من الجهد والعطاء لاستكمال العملية التدريبية لبناء جيل متسلح بالمهارة والمعرفة والابتكار ليسهم في نمو وازدهار دوت الخليج، مشيرا إلى أهمية التعريف بحقوق المتدربين وواجباتهم وضرورة الالتزام بأنظمة الكلية والاستفادة من الإدارات الخدمية التي من شأنها تقديم وتذليل كل ما يواجهه المتدرب في حياته التدريبية.
واستعرض مدير وحدة الخدمات الإرشادية محمد الحمام، الخدمات التي تقدمها وحدة الخدمات الإرشادية، والتهيئة النفسية، وبرامج وفعاليات ومناشط الكلية، والتعريف ببوابة التدريب الإلكتروني؛ وكيفية التسجيل في بوابة المتدربين، والتعليمات الإرشادية في السلامة المهنية، وأنظمة الإنذار والحريق، وأهمية السلامة للمتدرب داخل الكلية، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها الوحدة الصحية للمتدربين، والإرشادات الصحية العامة، واستمارة حصر رغبات المتدربين للمشاركة في أنشطة الكلية وتعبئتها وإرسالها إلكترونيا.
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