باكستان تدين هجمات الحوثيين على المملكة

أدانت باكستان بشدة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة على المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي. وثمنت في بيان أصدرته سفارتها في المملكة الاعتراضات الناجحة للصاروخ والطائرة بدون طيار، مما حال دون وقوع خسائر في الأرواح والأبرياء. ودعت باكستان إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وكررت دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.



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