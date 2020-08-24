محافظ المواصفات يلتقي سفير أفغانستان

وبحث الجانبان آليات تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، في مجال المواصفات القياسية، والمعايرة والجودة، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وقد صاحب السفير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، شارك به نائب السفير المستشار عبيدالله عطائي، والملحق التجاري محمد رياض سادات، وكذلك المسؤول الاقتصادي خليل بلخي، ومسؤول العلاقات العامة بالسفارة الأفغانية بالمملكة سيد عبد اللطيف هروي.
يشار إلى أن جمهورية أفغانستان من الدول الإسلامية الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO).
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