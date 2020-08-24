4 وزارات تعتزم تقديم التأمين الطبي لمنسوبيها

وأكدت المصادر أن كلا من وزارة التجارة، ووزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط بصدد التعاقد مع شركات تأمين لتقديم خدمة التأمين الطبي لمنسوبيها، فيما تعتزم وزارة المالية توفير تأمين طبي لمنسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس الشورى السعودي قد تقدمت في عام 1438 قد تقدم بتوصية تقترح قيام وزارة الصحة بتقديم تأمين صحي للموظفين الحكوميين، ومن ليس لديهم تأمين صحي من المواطنين. وأشار رئيس اللجنة الدكتور فهد بن جمعة حينها خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن هذه التوصية سيترتب عليها أن الدولة ستتكبد في المرحلة الأولى تكاليف هذا الاقتراح ولكن على المدى البعيد سيكون هناك فوائد كبيرة أهمها خلق طلب كبير على الخدمات الصحية، والذي بدوره سوف يؤدي إلى تطوير قطاع التأمين الصحي وسيمكن المستثمرين من دخول هذا المجال بشكل أكبر وأوسع وزيادة خدمات التأمين الصحي.
وزارات تعتزم التأمين صحيا على منسوبيها
- التجارة
- الاقتصاد والتخطيط
- السياحة
- المالية (منسوبي برنامج الأنظمة المالية الوطنية)
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