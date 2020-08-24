باحثان يفوزان بجائزة السفارة الصينية بالرياض للتواصل الثقافي

نال باحثان من وحدة دراسات الصين والشرق الأقصى بمركز البحوث والتواصل المعرفي مؤخرًا، جائزة التواصل الثقافي التي نظمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى الرياض، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والصين.

وجاءت الجائزة التي حصل عليها كل من الباحثين عبدالله الوادعي، وهيثم السيد، في مسابقة مقاطع الفيديو القصيرة التي تعكس التعاون الودي بين المملكة العربية السعودية والصين، وروابط الصداقة بين الشعبين، حيث قدّم كل من الباحثين مقطعين مصورين باللغة الصينية يبيّن تضامن الشعب السعودي مع الشعب الصيني إبّان بداية جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

يذكر أن المسابقة شملت فروع النصوص (الشعر والنثر)، ومقاطع الفيديو القصيرة، والتصوير الفوتوجرافي، والخط والرسم، وأعلنت السفارة الصينية في المملكة بالتعاون مع جمعية الشركات الصينية أسماء الأعمال المتميزة والفائزة ونشرتها على الموقع الإلكتروني للسفارة والحساب العام WeChat.