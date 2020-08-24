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لقاء في عدن لتسريع مشروعات الإعمار

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عقد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقاءً مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات البرنامج في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي، ومديري عموم المرافق الخدمية الأساسية، وفريق من البرنامج برئاسة مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد عواجي مدخلي، بهدف تسريع وتيرة الأعمال بمشروعات البرنامج التنموية في محافظة عدن. وناقش اللقاء التحديات أمام تنفيذ مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمختلف القطاعات، إلى جانب التطرق لمهام وأعمال الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات، واستعراض سير تنفيذ مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد مدخلي حرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على سرعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلامس احتياجات المواطنين في العاصمة عدن، وتسهم في تخفيف معاناتهم لا سيما في قطاع الطرق التي تزيد تكلفتها عن 9 ملايين دولار.


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