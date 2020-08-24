جامعة المؤسس توقع اتفاقية شراكة بحثية في تطوير الأدوية

ومثّل الجامعة في التوقيع الرئيس الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، فيما مثّل الجانب الأمريكي المدير التنفيذي الدكتور أندرو فلايشمان.
وجاءت هذه الاتفاقية لتطوير دواء علاجي لمرضى فقر الدم المنجلي، حيث سيشارك باحثو جامعة الملك عبدالعزيز في تقديم خدمات بحثية للشركة في مجال تطوير تركيبة الدواء، ودراسة حركته وأثره على الجسم بهدف الانتهاء من الدراسات ما قبل السريرية والوصول إلى مرحلة الدراسات السريرية في نهاية عام 2021.
وأفاد مدير مركز الاقتصاد المعرفي ونقل التقنية بالجامعة الدكتور ماجد كمال نور، أنّ الاتفاقية تهدف للاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات البحثية التي تمتلكها الجامعة من أجل تعزيز الاقتصاد المعرفي والشراكات مع شركات تطوير ونقل التقنية من أجل الوصول إلى منتجات تعزز من مكانة الجامعة على المستوى البحثي والاقتصادي، مشيرًا إلى أنّ الاتفاقية نصت على آليات وإجراءات التعاون المشترك والدعم والمساندة الفنية لتطوير الخبرات لكلا الطرفين، إضافة إلى توطين التقنية وبناء القدرات الذاتية المحلية وتنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة.
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