مراكز الأحياء تعود للعمل

عقب إغلاق دام 4 أشهر، عادت مراكز أحياء المدينة إلى نشاطها عقب تخفيف القيود والإجراءات، ملتزمة ببرتوكول وزارة الصحة في ظل جائحة فيروس كورونا ، وذلك ضمن جهود المراكز في تفعيل الأنشطة الموجهة للمجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة أحمد حمزي، أن مراكز الأحياء عادت مجددا لاستقبال المستفيدين بمجموعة من البرامج في شتى المجالات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير كافة سبل الوقاية للرواد بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقا.

وأبان حمزي أن الجمعية أطلقت 4 برامج تستهدف المرأة، وكذلك برامج للبالغين استفاد منها حتى الآن أكثر من 50 مستفيدا، وذلك لاستثمار أوقاتهم فيما تبقى من الإجازة الصيفية، وإكسابهم مهارات علمية، وثقافية، وترفيهية، ورياضية، وفنية، وتجارب علمية، إضافة إلى التوعية الصحية المستمرة وخصوصا حول جائحة فيروس كورونا.