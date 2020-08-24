جهود سعودية لإغاثة 24 ألف مصاب وجريح في اليمن

تواصل السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودها في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين اليمنيين والعناية بهم في عدد من المستشفيات السعودية أو في الداخل اليمني، أو في دول أخرى، منذ إنشاء المركز في مايو 2015.

وفي هذا الإطار واصل المركز تنفيذ مبادرة علاج ونقل الجرحى والمصابين داخل اليمن وخارجه بمشروعات متنوعة، استفاد منها 24,243 فردا.

وقد قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم العلاج لـ9,279 مصابا وجريحا يمنيا في مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة في مناطق الحد الجنوبي ومستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى علاج بعض الحالات المعقدة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وشمل العلاج التشخيص وإجراء العمليات الجراحية والتأهيل وصرف الأدوية، وتأمين الاحتياجات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، والسكن والإعاشة والمصروفات النثرية للمصاب ومرافقه.

كما نقل مركز الملك سلمان للإغاثة 815 جريحاً من الجمهورية اليمنية للعلاج بمستشفيات القطاع الخاص في الأردن والسودان والهند.

وفي الداخل اليمني أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة 10 عقود مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظات عدن، وتعز، وسيئون، والمكلا لعلاج 9,014 جريحا ومصابا يمنيا وتضمن البرنامج التشخيص والعلاج والعمليات والأدوية والتأهيل والمتابعة.

يذكر أن المركز قدّم منذ تأسيسه حتى شهر مايو 2020، 344 مشروعًا صحيًا، شملت المحافظات اليمنية كافة، في جميع الأنشطة والتخصصات وفق الاحتياج الفعلي، وذلك استشعارًا منه بأهمية الجانب الصحي وتأثيره في رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.