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إزالة تعديات عمرة مكة

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أزالت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية بيضاء في 25 موقعا بمنطقة الفيحاء والجوهرة بمكة المكرمة مقامة بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية بمساحة إجمالية تزيد على 12 ألف متر مربع، وذلك بعد قيام مراقبي البلدية بالعديد من الجولات الميدانية على مختلف الأحياء بالمنطقة.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن البلدية تواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن الإزالة تمت بمشاركة إدارة الخدمات العامة ومنسوبي الجهات الأمنية، مؤكداً إزالة التعديات والإحداثيات كلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.


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