إزالة تعديات عمرة مكة

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن البلدية تواصل نشاطها في مراقبة وإزالة مواقع التعديات في الأحياء السكنية للقضاء على هذه الظاهرة والمحافظة على الممتلكات العامة، مشيراً إلى أن الإزالة تمت بمشاركة إدارة الخدمات العامة ومنسوبي الجهات الأمنية، مؤكداً إزالة التعديات والإحداثيات كلياً وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المُخالفين.
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