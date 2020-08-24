8 مخططات سكنية في الباحة بقيمة 172 مليون ريال

دشن أمير الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز بحضور وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد الحقيل في مقر الإمارة، 8 مخططات للأراضي السكنية ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان بقيمة إجمالية بلغت 172 مليون ريال، توفّر نحو 3197 أرضا سكنية ضمن بيئة متكاملة البنية التحتية الأساسية وتتوزع في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

2679 قطعة أرض

شملت المخططات الثمانية التي تم تدشينها، مخطط إطلالة الوادي في «قلوة» ويوفّر 156 أرضا، ومخطط روابي الحميد في «بلجرشي» بعدد 703 أراضٍ، ومخطط الازدهار في «الباحة» بعدد 105 أراضٍ، ومخطط منازل السمير في المخواة ويوفّر 239 أرضا، ومخطط الرحيق في «بلجرشي» بعدد 800 أرض، ومخطط روابي الباحة في «القرى» بعدد 178 أرضا، ومخطط جوهرة العقيق في «العقيق» ويوفّر 737 أرضا.

تحمل الضريبة المضافة

تأتي مخططات الأراضي السكنية إحدى الخيارات المتنوعة التي يوفّرها برنامج «سكني»، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي تشمل إمكانية شراء الوحدات الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي بالاستفادة من القرض العقاري المدعوم بنسبة تصل إلى 100%، إلى جانب التسهيلات والخدمات الإضافية المتاحة عبر تطبيق سكني، مثل إصدار شهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستحقاق الفوري وغيرها.

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وفي نهاية التدشين أكد أمير الباحة أن زيارة وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف من الزيارات المهمة جدا للإطلاع عن قرب لما تحتاجه المنطقة والمشاكل والأمور التي تحتاج إلى تحسين، حيث تم بحث جميع الأمور مع طرح وجهات نظر متقاربة وفق الاستراتيجيات والدراسات التي تخص المنطقة.

زيارة وتفقد

زار الحقيل مهرجان العربات المتنقلة «فود ترك» والأسر المنتجة الذي ينظمه مجلس شباب منطقة الباحة بالتعاون مع أمانة المنطقة بمتنزه غابة رغدان. واستمع إلى شرح مفصل من رئيس مجلس شباب الباحة حازم ظهران عن المهرجان وما يقدمه أصحاب العربات المتنقلة والأسر المنتجة للمتنزهين والزوار من مأكولات ومشروبات ومشغولات تراثية. وأشاد الحقيل بما شاهده. كما زار الحقيل عددا من المواقع السياحية مثل غابة رغدان ومتنزه الأمير حسام بن سعود وما تم إنجازه من قبل الأمانة في تأمين المسطحات الخضراء والنوافير الراقصة وأماكن المشاة لمحبي ممارسة المشي، فيما زار عددا من مشاريع الإسكان في المفارجة والسكران، واطلع على مراحل مشاريع التخطيط والتسوية لتسليمها بعد ذلك إلى المواطنين.