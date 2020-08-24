59 مبادرة و 20 محوراً بالحرمين الشريفين

سلم وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي , وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية 2024 والتي تحمل 59 مبادرة و 20 محوراً وهدفاً استراتيجياً , وذلك لتفعيلها في المسجد الحرام ،بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة و المعارض والمتاحف الوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام المكلف عبدالحميد المالكي، ومدير مكتب وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بندر المنعمي . وأوضح المنصوري أن هذه الخطة المستقبلية والتي تحمل العديد من المبادرات هدفها تقديم الخدمات وتطويرها خلال الأعوام القادمة، مشيراً أنها تشتمل على العديد من المحاور الهدف منها رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين إلى أعلى مستويات الجودة , وتفعيل دور الوكالات والإدارات العمومية في تحسين الخدمات وجودتها، واعتمادها على التقنية في الخدمات المباشرة لقاصدي بيت الله الحرام .



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