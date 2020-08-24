تقنية نجران تنفذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين

بدأت الكليات التقنية بنجران في تنفيذ برنامج تهيئة المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الأول 1442هـ، وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبد الله بمقر الكلية، وأوضح المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي عبدالله آل عتيق، أن برنامج التهيئة يشمل أربعة لقاءات لمدة يومين، يحضر فيها المتدربون المستجدون على دفعات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة والموصي بها، بهدف تعريف وتهيئة المتدربين المستجدين على البيئة التدريبية بالكلية، والاطلاع على ما تقدمه الكلية للمتدربين من خدمات تدريبية وإدارية مساندة متنوعة، والتعرف على مرافق الكلية المختلفة، بما يساهم في اكتساب المتدربين المعارف والفهم المناسب لبيئة التدريب ولوائحه وأنظمته. وأضاف آل عتيق أن البرنامج يشمل في كل لقاء على كلمة ترحيبية لوكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير، يحث فيها المتدربين المستجدين بالكلية على الجد والاجتهاد واستثمار الوقت لتحقيق أعلى درجات النجاح، كما يشتمل على عرض مرئي يبين أنظمة ولوائح الكلية وطرق التدرب الإلكتروني ونظام رايات والخدمات المقدمة من خلالها، بالإضافة لخدمات المباني ومكونات البيئة التدريبية مع الضوابط الوقائية والاحترازية للتدريب.



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