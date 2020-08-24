

أديس أبابا 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفًا و 592 حالة في جميع دول القارة.

وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 6070 حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفا تليها مصر ثم نيجيريا.

// انتهى //

22:53ت م

0233



أديس أبابا 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية إلى مليون و 178 ألفًا و 770 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المركز في بيان اليوم، أن عدد حالات الوفيات قد ارتفع بدوره إلى 27 ألفًا و 592 حالة في جميع دول القارة.وكشف المصدر تصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر إصابة بالمرض في القارة بعدد إصابات بلغ 6070 حالة، كما قارب عدد الوفيات فيها الـ13 ألفا تليها مصر ثم نيجيريا.// انتهى //22:53ت م0233

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.