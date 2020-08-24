السعودية اليوم / رواندا تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيغالي 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت رواندا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في رواندا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 3089 إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 12.

// انتهى //

22:48ت م

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كيغالي 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت رواندا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية في البلاد.وأوضحت وزارة الصحة في رواندا في بيان لها اليوم ان إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 3089 إصابة مؤكدة فيما بلغ عدد الوفيات 12.// انتهى //22:48ت م0230

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