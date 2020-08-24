السعودية اليوم / وزير التعليم يبحث مع السفير الأسترالي التعاون العلمي وجهود التعامل مع جائحة كورونا



الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

التقى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ عن بُعد اليوم الإثنين السفير الأسترالي لدى المملكة رضوان جدوت.

وناقش الجانبان عدداً من مجالات التعاون والشراكة في الجوانب العلمية والبحثية، والجهود المبذولة للتعامل مع جائحة كوفيد -19، إلى جانب زيادة الجامعات الموصى بها بين البلدين الصديقين، وزيادة أعداد الطلاب السعوديين الدارسين في أستراليا، والطلاب الأستراليين الذين يدرسون في المملكة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين في السفارة الأسترالية لدى المملكة، ووزارة التعليم.

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22:30ت م

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