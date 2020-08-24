

تبوك 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بتكليف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية أحمد بن مبروك الحجيلي بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة.

// انتهى //

22:13ت م

0221





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير تبوك يكلف وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بالإشراف على أعمال لجان التعديات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.