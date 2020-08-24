السعودية اليوم / الرئيس الأميركي يعلن حالة الطوارئ في ولاية تكساس بسبب العواصف الاستوائية



واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم حالة الطوارئ في ولاية تكساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الاستوائية "ماركو ولورا" التي بدأت في 23 أغسطس 2020 ولا تزال مستمرة.

وبحسب بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، يخوّل إجراء الرئيس الأميركي، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة ومختلف تدابير الطوارئ المصرّح بها.

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22:04ت م

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