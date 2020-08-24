

الرباط 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 903 حالات جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 920، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 37478 بعد تعافي 1135 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج حاليا هو 14854 من بينها 170 حالة حرجة.

//انتهى//

22:02ت م

0219



الرباط 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 903 حالات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 53252.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 32 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 920، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 37478 بعد تعافي 1135 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج حاليا هو 14854 من بينها 170 حالة حرجة.//انتهى//22:02ت م0219

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 32 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.