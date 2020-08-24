السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية



طرابلس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح بمدينة القبة اليوم بمديرة مكتب الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الوبائي في ليبيا وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء

// انتهى //

21:44ت م

0217



طرابلس 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح بمدينة القبة اليوم بمديرة مكتب الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف.وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الوبائي في ليبيا وسير عمل مكتب منظمة الصحة العالمية وما تقدمه المنظمة لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بالتصدي لوباء كورونا // انتهى //21:44ت م0217

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