السعودية اليوم / الولايات المتحدة تُسجل 38,679 إصابة مؤكدة و 572 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 38,679 إصابة مؤكدة و572 حالة وفاة نتيجة فيروس

وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,682,491 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة 176,223 حالة وفاة.

// انتهى //

21:41ت م

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واشنطن 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 38,679 إصابة مؤكدة و572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,682,491 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة 176,223 حالة وفاة.// انتهى //21:41ت م0215

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