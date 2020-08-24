السعودية اليوم / مدارس الدوادمي تواصل تسليم المقررات الدراسية



الدوادمي 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

تواصل المدارس التابعة لتعليم الدوادمي، تسليم المقررات الدراسية على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، استعداداً للعام الدراسي الجديد 1442هـ، بمتابعة مباشرة من مدير تعليم محافظة الدوادمي

عبدالله بن حمد السبيعي.

وأوضح تعليم الدوادمي أن توزيع المقررات بالمدارس كان وفق جداول زمنية محددة لكل صف دراسي لتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن وبأعداد محددة، التي أعلن عنها عبر حساب المدرسة على تويتر أو الرسائل النصية على جوال ولي أمر الطالب والطالبة لتحديد موعد تسلم الكتب الدراسية، مع التأكيد على الطلاب وأولياء أمورهم عند استلام الكتب الدراسية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن عدداً من المدارس بالمحافظة نفّذت مبادرات منها توزيع نشرات تعليمية حول التعليم عن بعد، وكتابة أسماء الطلاب على الكتب واسم المستخدم ورمز الدخول على نظام نور للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم للدخول على المنصة التعليمية.

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21:13ت م

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