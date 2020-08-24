السعودية اليوم / بلدية طريف تغلق 5 مواقع لخياطة الملابس مخالفة لنظام العمل



طريف 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية ممثّلة بإدارة صحة البيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم ، مواقع تديرها عمالة وافدة تمارس أنشطة بدون تراخيص ، وذلك خلال الجولات المفاجئة التي قامت بها البلدية، لضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة وللتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية كافة .

وأسفرت الجولة عن إغلاق 5 محال لخياطة الملابس مخالفة لنظام العمل، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.

وتهيب بلدية محافظة طريف بالمواطنين والمقيمين بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال بالرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 طوال أيام الأسبوع.

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21:04ت م

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